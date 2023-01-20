Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні на €1 млрд

Січень, 20 в 16:27

У Німеччині анонсували весняний пакет військової допомоги Україні на загальну суму близько €1 млрд. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн).

– Ми говоримо про весняний пакет вартістю понад €1 млрд, – зазначив Пісторіус, додавши, що загальна вартість наданої Німеччиною військової допомоги перевищить €3,3 млрд.

Міністр оборони Німеччина зазначає, що найближчим часом акцент планують зробити на посиленні протиповітряної оборони України.

За його словами, Німеччина відправить в Україну 40 бойових машин піхоти Marder, систему Patriot, ще сім САУ Gepard із запасів промисловості, комплекси Iris-T SLM і керовані ракети до них.

Зараз дивляться Він уточнив, що все це включно з логістикою та навчанням українських військових. За словами міністра оборони ФРН, тренування на БМП і Patriot почнеться наприкінці січня. Читайте Україна може отримати близько 30 танків Leopard від Чехії та Словаччини – FAZ

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