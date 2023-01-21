Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Польща передасть Україні бойові машини піхоти та танки Т-72

Юля Захарченко, редакторка стрічки
т-72
Фото: Depositphotos

Польща ухвалила рішення про постачання в Україну бойових машин піхоти та танків Т-72. Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак, повідомляє Міноборони Польщі.

– Для України будуть бойові машини піхоти та танки Т-72. Ми можемо забезпечити польські ЗС еквівалентом. Вже є танки К-2 та гаубиці K-9, цього року буде ще постачання. Будуть HIMARS і танки Abrams, – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Польщі вважає, що проти України можуть здійснити ще одну атаку, тому потрібно підтримати нашу країну військовою технікою для захисту мирних жителів.

– Очільник Кремля хоче відновити імперію зла. Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати Україну, щоб війна не перекинулася на територію НАТО, – переконаний він.

Блащак анонсував, що Польща до кінця березня надасть озброєння та навчить українських військових у масштабі до рівня бригади.

Зараз дивляться
Читайте
Без Leopard, але з бронетехнікою: які підсумки Рамштайну 20 січня

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка