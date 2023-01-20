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Звірства Росії не мають залишитися безкарними: Британія підтримує гібридний трибунал

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Звірства Росії не мають залишитися безкарними: Британія підтримує гібридний трибунал
Фото: Getty Images

Велика Британія приєдналася до групи міжнародних партнерів для притягнення до кримінальної відповідальності за повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

— Звірства Росії не повинні залишитися безкарними, — йдеться в заяві Клеверлі, говорячи про загибель українських солдатів і цивільних осіб, а також переміщення мільйонів українців.

Участь Британії включатиме оцінку можливості створення нового гібридного трибуналу, який міг би доповнити наявні механізми розслідування воєнних злочинів, зокрема Міжнародний кримінальний суд та внутрішній судовий процес України.

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Напередодні Європарламент підтримав резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. За цей злочин відповідає вище керівництво країни.

Рішення було ухвалене 472 голосами, проти висловились 19, ще 33 парламентарі утрималися.

Наприкінці листопада 2022 року Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом. А також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.

Джерело: The Guardian
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