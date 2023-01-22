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Ми будемо це робити: Шольц про постачання танків німецького виробництва Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Постачання зброї в Україну дотепер відбуваються в тісній координації із західними партнерами, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він зазначив, що майбутні рішення про постачання озброєння Україні прийматимуться в координації з союзниками, включаючи Сполучені Штати Америки.

– Ми будемо робити це в майбутньому, – сказав Шольц, відповідаючи на пресконференції на питання про надання Україні танків.

Він звернув увагу, що всі поставки зброї в Україну досі відбувалися в тісній координації із західними партнерами.

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Джерело: The Guardian
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