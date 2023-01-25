Хочете миру завтра – терміново дайте Україні все уже сьогодні – Столтенберг

Січень, 25 в 12:36

Наразі немає жодних ознак, що російський диктатор Володимир Путін готується до миру, тому західні союзники мають терміново забезпечити Україну зброєю через загрозу нового наступу російських військ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

– Зараз ми спостерігаємо війну на виснаження. Немає жодних ознак того, що Путін змінив свою мету домінувати над Україною. Ніщо не вказує на те, що він готується до миру. Він готовий пожертвувати десятками тисяч російських солдатів у цій нічим не виправданій війні…Ми знаємо, що Росія планує нові наступи, і ми повинні бути до них готові. Ось чому це так терміново, – пояснив він.

За його словами, весь світ зацікавлений у тому, щоб Україна перемогла, тому вона потребує більше важкої техніки.

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