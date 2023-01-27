Європейський Союз вирішив продовжити секторальні економічні санкції проти Росії через її військову агресію проти України.

Відповідне рішення в п’ятницю, 27 січня, ухвалила Рада ЄС.

Обмежувальні заходи продовжено до 31 липня поточного року.

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– Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки РФ, – зазначається в повідомленні.

Ці санкції були вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на початок військової агресії Росії, яка незаконно окупувала Крим та розпочала бойові дії на Донбасі. Обмежувальні заходи були значно розширені з лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.

Наразі санкції охоплюють широкий спектр галузевих заходів, зокрема обмеження в сферах торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Вони також передбачають заборону на імпорт або переміщення морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до Євросоюзу, відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT низки російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох прокремлівських пропагандистських телеканалів.

– В умовах агресивної війни РФ Євросоюз рішуче підтримує Україну та її народ, а також непохитно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – наголосили в Раді ЄС.

Окрім економічних санкцій проти РФ, Євросоюз у різний час запроваджував обмеження через окупацію Криму та окремих територій Донбасу, дипломатичні заходи та індивідуальні санкції щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб з РФ (йдеться про заморожування активів і обмеження на поїздки).

Наразі члени ЄС працюють над десятим санкційним пакетом проти Росії. Україна закликає включити до нього ядерну галузь РФ, зокрема запровадити санкції проти компанії Росатом.

За даними західних ЗМІ, в Євросоюзі також обговорюють новий пакет масштабних санкцій проти Білорусі через її роль у вторгненні російських військ в Україну.

Джерело: Рада ЄС