РФ має зупинити терор, тоді можна говорити про її участь на Олімпіаді – Зеленський

Січень, 28 в 13:03

Російська Федерація має зупинити повномасштабний терор проти України, після чого з’явиться можливість говорити про участь РФ у міжнародних спортивних змаганнях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. На його думку, принципи Олімпійських ігор та війна – зовсім різні, починаючи з базових речей.

– Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху, – вважає глава держави.

Зараз дивляться Зеленський зазначає, що вплив Росії на спорт буде неминучим, якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить громадян РФ виступати на Олімпіаді навіть під нейтральним прапором. Читайте Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі допуску спортсменів з РФ та Білорусі – Гутцайт

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter