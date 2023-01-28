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РФ має зупинити терор, тоді можна говорити про її участь на Олімпіаді – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Російська Федерація має зупинити повномасштабний терор проти України, після чого з’явиться можливість говорити про участь РФ у міжнародних спортивних змаганнях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. На його думку, принципи Олімпійських ігор та війна – зовсім різні, починаючи з базових речей.

– Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху, – вважає глава держави.

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Зеленський зазначає, що вплив Росії на спорт буде неминучим, якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить громадян РФ виступати на Олімпіаді навіть під нейтральним прапором.

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