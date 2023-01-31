До України відправили перші 60 БМП Bradley – Міністерство оборони США

Січень, 30 в 23:05

В Україну відправили першу партію основних бойових машин піхоти Bradley в рамках угоди про військову допомогу США на $2,85 млрд.

Про це повідомляє Служба розповсюдження візуальної інформації Міністерства оборони США. У повідомленні йдеться, що близько 60 Bradley виїхали з берегів Північного Чарльстона штату Південна Кароліна ще 25 січня.

За уточненими даними, Україна має отримати бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS.

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М2 Bradley – це американська гусенична бойова машина піхоти, створена компанією BAE Systems Land & Armaments. Вона призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на фронті, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки під час та після спішування.

Бойова машина озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster, а споряджений боєкомплект становить 300 снарядів. В арсеналі Bradley – бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси.