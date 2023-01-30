Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен виступає за постачання Україні винищувачів для захисту від російських атак.

Про це пише видання Tagesschau.

За його словами, Україні можна передати американські винищувачі F-16 або винищувачі радянської розробки зі старих запасів НДР.

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Так, в одному з телеефірів Гойсґен сказав: Я вважаю, що постачання винищувачів є необхідним для кращого захисту України від атак Росії.

Гойсґен зазначив, що державам відповідно до міжнародного права дозволено постачати Україні зброю, зокрема основні бойові танки та винищувачі.

Раніше Гойсґен висловлювався за направлення сучасних танків до України, і коли відповідне рішення схвалив канцлер Олаф Шольц, Крістоф Гойсґен привітав це. Адже танки Leopard 2 можуть мати вирішальне значення для оборони України.

Раніше речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що Україні для захисту було б достатньо щонайменше п’яти бригад західних літаків, наприклад F-16.