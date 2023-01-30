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Справи йдуть погано: присутність ПВК Вагнера на фронті демонструє проблеми в армії РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
пвк вагнер найманці
Фото: Getty Images

Присутність представників приватної військової компанії Вагнера на фронті у Донецькій області свідчить про те, що у регулярної армії Російської Федерації справи йдуть погано.

Про це заявив молодший міністр у справах Збройних сил та ветеранів Великої Британії Джеймс Гіппі у коментарі іноземним журналістам.

– Присутність ПВК Вагнера на передовій на Донбасі очевидно свідчить про те, наскільки погані справи у президента РФ Володимира Путіна та російських Збройних сил, – зазначає він.

Представник Шотландської національної партії Дейв Дуган поставив питання Гіппі, чому уряд надав заморожені активи очільнику групи ПВК Вагнера Євгену Пригожину.

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За словами Дугана, гроші довелося розморозити, щоб з’явилася можливість порушити справу проти британського журналіста. Гіппі не зміг дати відповіді на це питання, зазначивши, що найкраще його переадресувати до Міністерства фінансів Великої Британії.

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Джерело: Sky News
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