Іспанія може надати Україні на першому етапі до шести Leopard – El País

Лютий, 01 в 9:21

Іспанія планує на першому етапі передати Україні чотири-шість відремонтованих бойових танків Leopard 2A4.

Про це пише іспанська газета El País з посиланням на джерела в уряді країни.

Остаточна кількість залежатиме від стану 53 танків, які протягом десятиліття зберігаються в групі матеріально-технічного забезпечення №41 у Сарагосі.

Зараз дивляться Наразі Міноборони Іспанії домовляється з підприємствами військово-промислового комплексу про термінове відновлення бойової техніки. Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес 25 січня офіційно підтвердила готовність Мадриду надати Україні танки Leopard 2 A4 німецького виробництва. Водночас за кілька днів вона заявила, що Іспанія планує відправити техніку не раніше весни, оскільки вона потребує ремонту. Окрім того, українські військові мають пройти навчання. Читайте Іспанія передасть Україні Leopard не раніше весни – глава Міноборони Джерело: El País

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