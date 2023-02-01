Іспанія може надати Україні на першому етапі до шести Leopard – El País
Іспанія планує на першому етапі передати Україні чотири-шість відремонтованих бойових танків Leopard 2A4.
Про це пише іспанська газета El País з посиланням на джерела в уряді країни.
Остаточна кількість залежатиме від стану 53 танків, які протягом десятиліття зберігаються в групі матеріально-технічного забезпечення №41 у Сарагосі.
Наразі Міноборони Іспанії домовляється з підприємствами військово-промислового комплексу про термінове відновлення бойової техніки.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес 25 січня офіційно підтвердила готовність Мадриду надати Україні танки Leopard 2 A4 німецького виробництва.
Водночас за кілька днів вона заявила, що Іспанія планує відправити техніку не раніше весни, оскільки вона потребує ремонту. Окрім того, українські військові мають пройти навчання.
Джерело: El País