Литовці за одну годину зібрали на радари ППО для України понад €1 млн

Лютий, 03 в 13:04

Литовці впродовж однієї години зібрали для Збройних сил України понад €1 млн. Гроші підуть на радари для протиповітряної оборони.

Про це повідомив литовський журналіст та координатор кампанії Андрюс Тапінас.

За його словами, литовці за годину зібрали €1 006 000, а литовська IT-компанія Tesonet подвоює цю суму до €2 012 000.

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– Наша нація з Україною до кінця. До перемоги! – наголосив Андрюс Тапінас.

Absolute record. Worldwide Lithuanians raise 1 006 000 euro for radars for Ukraine in 1 hour. Lithuanian IT company Tesonet doubles it for 2 012 000 euro. In 1 hour. Our nation stand with Ukraine until the very end. Until victory! — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 3, 2023

Кілька днів тому також збирали на радари для України. За словами Тапінаса, за три дні вдалося зібрати €3 млн. Тепер вже на рахунку загалом понад €5 млн.

Наприкінці листопада 2022 року повідомлялося, що народ Литви зібрав гроші на три військово-морські дрони для України.