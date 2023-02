Литовці за одну годину зібрали на радари ППО для України понад €1 млн

Литовці впродовж однієї години зібрали для Збройних сил України понад €1 млн. Гроші підуть на радари для протиповітряної оборони.

Про це повідомив литовський журналіст та координатор кампанії Андрюс Тапінас.

За його словами, литовці за годину зібрали €1 006 000, а литовська IT-компанія Tesonet подвоює цю суму до €2 012 000.

Absolute record. Worldwide

Lithuanians raise 1 006 000 euro for radars for Ukraine in 1 hour. Lithuanian IT company Tesonet doubles it for 2 012 000 euro.

In 1 hour.

Our nation stand with Ukraine until the very end. Until victory!

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 3, 2023