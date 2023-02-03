Литовці за одну годину зібрали на радари ППО для України понад €1 млн
Литовці впродовж однієї години зібрали для Збройних сил України понад €1 млн. Гроші підуть на радари для протиповітряної оборони.
Про це повідомив литовський журналіст та координатор кампанії Андрюс Тапінас.
За його словами, литовці за годину зібрали €1 006 000, а литовська IT-компанія Tesonet подвоює цю суму до €2 012 000.
– Наша нація з Україною до кінця. До перемоги! – наголосив Андрюс Тапінас.
Absolute record. Worldwide
Lithuanians raise 1 006 000 euro for radars for Ukraine in 1 hour. Lithuanian IT company Tesonet doubles it for 2 012 000 euro.
In 1 hour.
Our nation stand with Ukraine until the very end. Until victory!
— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 3, 2023
Кілька днів тому також збирали на радари для України. За словами Тапінаса, за три дні вдалося зібрати €3 млн. Тепер вже на рахунку загалом понад €5 млн.
Наприкінці листопада 2022 року повідомлялося, що народ Литви зібрав гроші на три військово-морські дрони для України.