Лютий, 03 в 10:41

Повномасштабна війна, яку Кремль розв’язав проти України, є “давно задуманим планом” для захоплення нових територій та “силового розширення Росії”.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з громадянами у місті Марбург.

Він спростував зауваження одного з присутніх, що розширення НАТО на схід начебто “спровокувало” РФ на вторгнення в Україну. Шольц нагадав, що НАТО є оборонним союзом. Він зазначив, що не варто вдавати, що слова про нібито “розширення НАТО на схід” є якимось аргументом у зв’язку з російською агресією проти України.

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Олаф Шольц розповів про свою зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві ще до повномасштабної війни. За словами канцлера ФРН, він запевняв господаря Кремля, що питання вступу України до НАТО “ще 30-40 років не стоятиме на порядку денному”.

– Я був у Москві, я був у Києві перед початком війни і говорив із Зеленським. Я сказав йому: вступ до НАТО справді зараз не стоїть на порядку денному. Коли я розмовляв з Путіним, я навіть сказав: Це не буде на порядку денному ще 30-40 років, – заявив Шольц.

Він додав, що для Путіна переговори між Києвом та Брюсселем були лише приводом для початку жорстокої війни та реалізації своїх планів.

– Все це було приводом для давно задуманого плану силового розширення території Росії, – наголосив Шольц.

Відповідаючи на запитання, коли може завершитися повномасштабна агресія РФ, він заявив, що Путін “повинен зрозуміти, що він не виграє цю війну”. Шольц додав, що є прихильником дипломатії, але доки Росія не виведе свої війська з України, надання підтримки Києву є правильним рішенням.

Канцлер також запевнив, що Німеччина докладатиме всіх зусиль для уникнення ескалації, яка могла б спровокувати війну між РФ та НАТО.

Нещодавно Олаф Шольц запевнив, що Німеччина розширюватиме масштаб військової допомоги Україні.

25 січня офіційний Берлін погодив поставку танків Leopard 2 в Україну, а також дав згоду на їх реекспорт.

Джерело: FAZ