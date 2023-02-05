Лютий, 05 в 17:51

Індія відіграє дедалі важливішу роль на світових нафтових ринках, купуючи все більше дешевої російської нафти. Після переробки ця сировина потрапляє до Європи та США.

Як пише агентство Bloomberg, Нью-Делі зазнав незначної негативної реакції з боку громадськості, адже Захід намагається скоротити енергетичні надходження Москви, одночасно запобігши шоку в постачанні нафти.

Тим часом Індія може стати ще більш центральною на глобальній нафтовій карті.

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— Чиновники Мінфіну США мають дві головні цілі: підтримувати постачання на ринок і позбавляти Росію доходів від нафти, — каже старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Кехілл.

За його словами, вони усвідомлюють, що індійські та китайські нафтопереробники можуть отримати більшу маржу, купуючи російську нафту за зниженими цінами та експортуючи продукцію за ринковими цінами.

За даними компанії Kpler, Індія постачала близько 89 тис. барелів бензину та дизельного палива до Нью-Йорка минулого місяця, найбільше за майже чотири роки. Щоденний потік дизельного палива з низьким вмістом сірки в Європу становив 172 тис. барелів у січні, що є найбільшим показником з жовтня 2021 року.

Очікується, що значення цієї азіатської країни зросте після того, як у неділю набудуть чинності нові санкції Євросоюзу щодо експорту російської нафти. Це зробить дешеву російську нафту ще більш привабливою для Індії, яка покладається на імпорт для задоволення приблизно 85% своїх потреб у нафті.

Згідно з керівними принципами ЄС, Індія, ймовірно, діє у межах правил. Коли російська нафта переробляється на паливо в країні, що не входить до блоку, наприклад в Індії, продукти нафтопереробки можуть бути доставлені в ЄС, оскільки вони не вважаються російськими.