У березні Польща розпочне будувати паркан на кордоні з Росією
Польща у березні планує розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю.
Про це повідомляє Рolskie Radio.
Система датчиків та камер здійснюватиме моніторинг кордону 24/7 незалежно від погодних умов. Алгоритми розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми.
– Електронна система на ділянці з Калінінградської області має охопити близько 200 км сухопутного кордону, – прокоментувала виданню лейтенант прикордонної служби Анна Міхальська.
Як розповідав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, огорожа складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовують військові у всьому світі. Паркан буде заввишки 2,5 м та завширшки 3 м з польського боку.
Проєкт вже розробили та відправили на затвердження до прикордонної служби. Після цього його передадуть підряднику.
Нагадаємо, у Польщі вже збудували паркан на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 км й заввишки 5,5 метрів. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 метра, нагорі додано колючий дріт.
Фінляндія також повідомляла, що хоче відгородитися від Росії стіною.
Джерело: Рolskie Radio