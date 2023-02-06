Лютий, 06 в 16:45

З понеділка, 6 лютого, заборонені закупівля та ввезення до Європейського Союзу нафтопродуктів із РФ. У зв’язку з цим Естонія запровадила заборону на перевезення російського бензину в каністрах.

Відповідні роз’яснення оприлюднив Податково-митний департамент Естонії.

У відомстві нагадали, що перехідний період санкцій Євросоюзу щодо нафтопродуктів із РФ завершився 5 лютого.

Зараз дивляться

– З 6 лютого забороняється купувати, ввозити та передавати нафтопродукти походженням із Росії… До Євросоюзу заборонено ввозити паливо в каністрі, куплене в РФ, оскільки таке ввезення не відповідає основній меті, тобто завершенню поїздки, – наголосила начальниця відділу заборон та обмежень у сфері соціального захисту Податково-митного департаменту Естонії Пірет Тінкус.

Вона уточнила, що заборона на ввезення з РФ товарів у каністрі поширюється однаково на всі країни Балтії та Фінляндію.

За словами Тінкус, під заборону, зокрема, потрапило пальне, що використовується для автотранспортних засобів. Згідно з підрахунками, наразі близько 80% легкових авто під час першого перетину кордону з Естонією, окрім заправленого паливного баку, також перевозять 10-літрову каністру з пальним.

Пірет Тінкус пояснила, що, згідно з правовими актами Євросоюзу, резидент ЄС має право придбати паливо в Росії, якщо воно необхідне для завершення поїздки та повернення на територію блоку. Це означає, що людина має право ввозити до ЄС пальне, яке міститься у стандартному паливному баку автомобіля, однак не може ввозити пальне в каністрі.

Людина може відвезти назад заборонений товар або відмовитися від нього на користь держави. При цьому товар підлягає знищенню.

Порушенням санкцій вважається зливання палива з транспортного засобу після перетину кордону Естонії, а також його передання за плату чи безкоштовно. Паливо дозволяється зливати лише для ремонту авто, якщо воно пізніше заливається назад у бак.

Як відомо, 5 лютого, набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу з території РФ нафтопродуктів, зокрема, бензину, дизеля, гасу, нафти та мазуту. Країни ЄС впровадили ембарго у відповідь на повномасштабну російську агресію проти України.

4 лютого Рада Євросоюзу затвердила дві граничні ціни на нафтопродукти, що походять або експортуються з РФ: на рівні $45 та $100.

Джерело: Податково-митний департамент Естонії