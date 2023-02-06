Зеленський може поїхати до Брюсселя на саміт ЄС – Financial Times

Лютий, 06 в 14:08

Саміт ЄС у Брюсселі цього тижня планує відвідати президент України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання Financial Times.

Видання з посиланням на людей, проінформованими про ці плани, пише, що міркування безпеки можуть зірвати візит українського президента.

Зеленський має виступити на позачерговій сесії Європарламенту за запропонованим планом, який пов’язаний з міркуваннями безпеки.

Зараз дивляться Минулого тижня президент України приймав у Києві президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Європейської ради Шарля Мішеля. — Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда, – сказав Зеленський журналістам у п’ятницю, відповідаючи на питання про можливий візит до Брюсселя. Ця поїздка може стати другою для Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії. У грудні він відвідав Вашингтон. Лідери 27 країн ЄС зустрінуться в четвер у Брюсселі на саміті, де заплановані теми для обговорення України, міграції та відповіді блоку на закон США про зниження інфляції. Читайте Україна хоче розпочати переговори про вступ до ЄС вже 2023 року – Зеленський

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