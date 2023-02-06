Зеленський може поїхати до Брюсселя на саміт ЄС – Financial Times
Саміт ЄС у Брюсселі цього тижня планує відвідати президент України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання Financial Times.
Видання з посиланням на людей, проінформованими про ці плани, пише, що міркування безпеки можуть зірвати візит українського президента.
Зеленський має виступити на позачерговій сесії Європарламенту за запропонованим планом, який пов’язаний з міркуваннями безпеки.
Минулого тижня президент України приймав у Києві президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Європейської ради Шарля Мішеля.
— Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда, – сказав Зеленський журналістам у п’ятницю, відповідаючи на питання про можливий візит до Брюсселя.
Ця поїздка може стати другою для Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії. У грудні він відвідав Вашингтон.
Лідери 27 країн ЄС зустрінуться в четвер у Брюсселі на саміті, де заплановані теми для обговорення України, міграції та відповіді блоку на закон США про зниження інфляції.