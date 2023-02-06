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Зеленський може поїхати до Брюсселя на саміт ЄС – Financial Times

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Саміт ЄС у Брюсселі цього тижня планує відвідати президент України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання Financial Times.

Видання з посиланням на людей, проінформованими про ці плани, пише, що міркування безпеки можуть зірвати візит українського президента.

Зеленський має виступити на позачерговій сесії Європарламенту за запропонованим планом, який пов’язаний з міркуваннями безпеки.

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Минулого тижня президент України приймав у Києві президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Європейської ради Шарля Мішеля.

— Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда, – сказав Зеленський журналістам у п’ятницю, відповідаючи на питання про можливий візит до Брюсселя.

Ця поїздка може стати другою для Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії. У грудні він відвідав Вашингтон.

Лідери 27 країн ЄС зустрінуться в четвер у Брюсселі на саміті, де заплановані теми для обговорення України, міграції та відповіді блоку на закон США про зниження інфляції.

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Джерело: Financial Times
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