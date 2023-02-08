Сунак розповів, коли Україні передадуть британські танки Challenger 2

Лютий, 08 в 20:19

Велика Британія пришвидшить передачу військового обладнання Україні, а британські танки Challenger 2 будуть передані вже у березні.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським на базі британської армії в Дорсеті.

— Українські екіпажі, які прибули на навчання минулого тижня, будуть використовувати танки Challenger 2 для захисту суверенної території України вже наступного місяця. Сьогодні ми домовилися розширити програму навчання, через яку пройшли вже 10 тис. українських військових, на морпіхів та пілотів винищувачів, – заявив Сунак.

За його словами, вони з Зеленським підписали “декларацію про подальше поглиблення співпраці”.

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Сунак додав, що Лондон докладає зусиль для того, аби необхідна західна зброя опинилася в Україні у найближчі тижні, а не через місяці чи роки.

— Ми повинні озброїти Україну у короткостроковій перспективі, і також посилювати її на довгострокову перспективу. Не можна допустити, щоб Україна знову була вразливою ціллю для нової агресії, – наголосив Ріші Сунак.

Challenger 2 — основний бойовий танк британської армії, призначений для знищення інших танків. Він використовувався британською армією в операціях у Боснії та Герцеговині, Косово та Іраку.

В межах візиту до Британії Володимир Зеленський разом з Ріші Сунаком відвідав базу королівської армії в Дорсеті.

Політики зустрілися з українськиими військовими, які вчаться використовувати танки Challenger 2, а також підписали Лондонську декларацію – спільну заяву, яка, за словами речника Даунінг-стріт, зміцнить партнерство між Британією та Україною.