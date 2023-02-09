Лютий, 09 в 7:56

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив всебічну підтримку України та заявив про необхідність проведення мирної конференції.

Про це повідомляє телеканал BFM TV.

За словами Макрона, Україна ніколи не буде сама у боротьбі за мир.

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– Ми хочемо будувати світ разом. Світ, який дозволить досягти справедливості для України, її народу. Світ, який служитиме нашому спільному бажанню бачити Європу згуртованою, єдиною та солідарною. Світ, який дозволить створити простір стабільності та безпеки для всіх, – заявив Еммануель Макрон на пресконференції перед тристоронньою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Єлисейському палаці.

Макрон запевнив Зеленського у своїй готовності далі передавати зброю Україні. Президент України закликав якнайшвидше поставити важке озброєння та літаки.

За його словами, що раніше Україна отримає важке озброєння великої дальності дії, що раніше українські льотчики отримають літаки, то швидше закінчиться російська агресія.

Макрон запевняє, що Україна може розраховувати на Францію у розбудові світу.