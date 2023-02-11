Двох депутатів Європарламенту заарештували у справі про корупцію

Лютий, 11 в 16:45

В Італії та Бельгії у п’ятницю, 10 лютого, сталися арешти євродепутатів Андреа Коццоліно та Марка Тарабелли. Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Політиків звинувачують у тому, що вони отримували вигоди від “третіх країн” задля впливу на рішення в Європейському Союзі. За даними ЗМІ, щодо цих депутатів ідеться про Катар та Марокко.

На початку лютого цих євродепутатів позбавили депутатської недоторканності на тлі розслідування корупційних злочинів, а також виключили з групи соціал-демократів в Європарламенті.

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У звіті Європарламенту йдеться, що Тарабелла протягом двох років “підтримував певні позиції в Європарламенті на користь третьої країни в обмін на грошові виплати” на загальну суму від €120-140 тис.

За даними слідства, Коццоліно за грошову винагороду “міг бути причетним до актів корупції, які виникли внаслідок втручання однієї чи кількох іноземних держав з метою вплинути на дебати та рішення, які ухвалюються в Європарламенті”. Обидва політики заперечують свою провину.

Корупційний скандал в Європарламенті стався у грудні 2022 року, коли у Брюсселі затримали віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі та ще п’ятьох осіб.

Прокуратура Бельгії підозрює, що Катар намагався через них “вплинути на рішення Європарламенту за допомогою суттєвих грошових сум та подарунків”.