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Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR

Королівство Данії відправило Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR.

Про це повідомило Міноборони України і опублікувало відповідне відео.

– Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи, – наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, що самохідна артилерійська установка CAESAR – це французька 155-міліметрова САУ, дальність стрільби якої становить 42 км.

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30 січня 2023 року прем’єр Данії Метте Фредеріксен заявила, що до України поїдуть усі 19 самохідних артилерійських установок CAESAR.

Гаубиці CAESAR мають систему управління вогнем FAST-Hit, яка зв’язана з GPS.

Характеристики САУ CAESAR:

  • боєкомплект – 18;
  • швидкість – 80 км/год дорогою та 50 км/год бездоріжжям;
  • дальність стрільби – до 42 км;
  • скорострільність – 6 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, що Данія взяла шефство над відбудовою Миколаєва після війни. А зараз, крім зброї, Королівство надає чимало гуманітарної допомоги.

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