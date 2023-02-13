Лютий, 13 в 10:43

Королівство Данії відправило Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR.

Про це повідомило Міноборони України і опублікувало відповідне відео.

– Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи, – наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, що самохідна артилерійська установка CAESAR – це французька 155-міліметрова САУ, дальність стрільби якої становить 42 км.

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30 січня 2023 року прем’єр Данії Метте Фредеріксен заявила, що до України поїдуть усі 19 самохідних артилерійських установок CAESAR.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

Гаубиці CAESAR мають систему управління вогнем FAST-Hit, яка зв’язана з GPS.

Характеристики САУ CAESAR:

боєкомплект – 18;

швидкість – 80 км/год дорогою та 50 км/год бездоріжжям;

дальність стрільби – до 42 км;

скорострільність – 6 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, що Данія взяла шефство над відбудовою Миколаєва після війни. А зараз, крім зброї, Королівство надає чимало гуманітарної допомоги.