Королівство Данії відправило Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR.

Про це повідомило Міноборони України і опублікувало відповідне відео.

Нагадаємо, що самохідна артилерійська установка CAESAR – це французька 155-міліметрова САУ, дальність стрільби якої становить 42 км.

30 січня 2023 року прем’єр Данії Метте Фредеріксен заявила, що до України поїдуть усі 19 самохідних артилерійських установок CAESAR.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023