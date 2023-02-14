Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РЗК Iris-T SLM
Фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що війна в Україні буде затяжною, тому ЗСУ необхідно допомогти боєприпасами та засобами протиповітряної оборони.

Про це Пісторіус сказав перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

За його словами, у короткостроковій перспективі війна не закінчиться.

Зараз дивляться

– У найближчій перспективі я не бачу переможця. Ось чому важливо розставляти правильні акценти під час постачання зброї до України, щоб країна могла захистити себе від російських агресорів. Німецький “весняний пакет” для України вже в дорозі. Пріоритетом є посилення ППО та постачання боєприпасів, — сказав міністр оборони.

ЗМІ повідомляють, що до України поїдуть системи ПРО IRIS-T.

Терміни постачання залежатимуть від логістичних можливостей оборонної промисловості Німеччини. Попередньо засоби ППО передадуть Україні протягом найближчих кількох місяців.

Крім того, Німеччина підписала контракти з німецьким концерном Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard.

Читайте
Літаки теж будуть: Резніков повідомив, яке озброєння ще отримає Україна

Джерела: Bild, CNN
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка