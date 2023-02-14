Лютий, 14 в 14:05

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що війна в Україні буде затяжною, тому ЗСУ необхідно допомогти боєприпасами та засобами протиповітряної оборони.

Про це Пісторіус сказав перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

За його словами, у короткостроковій перспективі війна не закінчиться.

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– У найближчій перспективі я не бачу переможця. Ось чому важливо розставляти правильні акценти під час постачання зброї до України, щоб країна могла захистити себе від російських агресорів. Німецький “весняний пакет” для України вже в дорозі. Пріоритетом є посилення ППО та постачання боєприпасів, — сказав міністр оборони.

ЗМІ повідомляють, що до України поїдуть системи ПРО IRIS-T.

Терміни постачання залежатимуть від логістичних можливостей оборонної промисловості Німеччини. Попередньо засоби ППО передадуть Україні протягом найближчих кількох місяців.

Крім того, Німеччина підписала контракти з німецьким концерном Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard.