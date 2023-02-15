Лютий, 14 в 22:50

Європейська комісія ініціювала включення України до зони європейського вільного телефонного роумінгу.

За даними Єврокомісії, це стане першим випадком поширення режиму внутрішнього ринку ЄС на Україну.

– Включення України до зони вільного роумінгу ЄС є однією з ключових дій переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план є дорожньою картою для повної реалізації зони вільної торгівлі між ЄС та Україною, а також подальшої інтеграції, – йдеться в повідомленні.

В Єврокомісії зазначають, що українцям більше не доведеться платити жодних додаткових зборів за використання своїх мобільних телефонів під час поїздок до ЄС. Водночас туристи з ЄС користуватимуться тими ж правами під час відвідування України.

Зараз дивляться

Тепер ця пропозиція буде розглянута Радою ЄС. Відповідно до угоди Ради, Торговий комітет ЄС-Україна повинен буде ухвалити спільне рішення про надання взаємного режиму внутрішнього ринку для роумінгу.

Наразі оператори зв’язку ЄС та України пропонують доступні або безкоштовні дзвінки на добровільній основі. Завдяки цій домовленості близько 4 млн українських біженців у ЄС мають доступний зв’язок.