Внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців – МЗС

Лютий, 14 в 17:25

Внаслідок руйнівного землетрусу на півдні Туреччини загинуло п’ятеро українців. МЗС вживає заходів задля підготовки репатріації їхніх тіл.

Про це повідомив речник українського відомства Олег Ніколенко.

– Українські дипломати продовжують допомагати українцям на півдні Туреччини. В зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України, – написав він.

За словами Ніколенка, загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців.

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– Семеро вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (двоє можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). Одна людина госпіталізована, її стан стабільний. Ближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян, – повідомив речник МЗС.

Раніше ми писали, що під завалами, які утворились внаслідок землетрусу у Туреччині, загинули жінка з двома дітьми із Запоріжжя.

Вони переїхали до родичів у місто Антак’я провінції Хатай кілька місяців тому.