Швеція передає Україні понад 50 САУ Archer та планує посилити санкції проти РФ

Лютий, 15 в 18:42

Швеція планує передати Україні 51 самохідну артилерійську установку Archer на базі шасі Volvo A30D, призначену для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, забезпечення проходів у мінних полях та польових загородженнях.

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час офіційного візиту до Києва. За його словами, Швеція надалі підтримуватиме Україну в економічному та оборонному аспектах.

– Ми надаватимемо стільки підтримки, скільки потрібно, в економічному та оборонному аспектах. Наш останній пакет оборонної допомоги – 51 бойова машина артилерійських систем Archer, – повідомив він.

За його словами, Швеція вважає, що ці САУ значно вплинуть на бойову спроможність воїнів ЗСУ. Крістерссон зазначив, що Швеція має намір більше тиснути на Російську Федерацію завдяки новому пакету санкцій.