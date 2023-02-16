У десятому пакеті санкцій не буде обмежень щодо атомної галузі Росії – Politico

Лютий, 16 в 21:11

Єврокомісія не вноситиме до нового санкційного пакету обмеження проти російської атомної галузі та її представників.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на трьох дипломатів.

Спочатку Єврокомісія повідомила країни ЄС, що спробує розробити санкції, спрямовані проти цивільного ядерного сектору Росії. Але джерела видання заявили, що цей план провалився.

Зараз дивляться

Ще перед зустріччю лідерів ЄС минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав їх запровадити санкції проти російської ядерної енергетичної компанії Росатом.

Угорщина протягом тривалого часу виступала проти санкцій щодо російської атомної галузі та була готова застосувати право вето. В результаті ЄС відмовився від цієї ідеї.

Потім у Брюсселі розглядали можливість запровадження санкцій проти окремих представників Росатому та низки інших компаній, але, зрештою, було вирішено не робити і цього.

Побоювання щодо санкцій проти атомної галузі були не лише у Будапешта. Раніше цього тижня представники уряду Франції також вказали на необхідність діяти з обережністю щодо санкцій проти російської атомної галузі, оскільки “багато АЕС використовують російське ядерне паливо”.

Сьогодні вдень ЗМІ повідомили, що посли країн ЄС не погодили десятий пакет санкцій проти Росії. Причиною цього стали обмеження щодо російської гуми.

Єврокомісія пропонує ввести санкції на імпорт гуми, проте Італія та Німеччина виступили проти, а Польща – підтримала.