Лютий, 18 в 6:31

Кремль може залучити для своїх потреб частину білоруської оборонно-промислової бази (ОПБ), щоб переоснастити російські збройні сили для затяжної війни проти України.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві 17 лютого заявив, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виготовляти штурмовики Су-25 для армії Росії за умови отримання російських технологій.

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Лукашенко також заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод (МАЗ) розпочав виробництво компонентів для російського КАМАЗу. Також Білорусь готова допомогти Росії виготовляти електронні компоненти для заміни імпортних.

А ще самопроголошений білоруський президент Лукашенко заявив, що Білорусь на 100% виконує низку угод про співпрацю у галузі оборони та безпеки. На думку аналітиків, додаткові Су-25 та запчастини до вантажівок, ймовірно, не є критично важливими для ведення тривалої війни.

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У ISW вважають, що Кремль може реквізувати білоруські заводи та переобладнати їх для виробництва потрібної військової техніки.

Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які пристосовані для виробництва Су-25 і вантажівок, для більш гостро необхідної техніки.

Кремлю важливо приєднати елементи білоруського промислового комплексу для підтримки затяжної війни з Україною, наголошують в ISW.