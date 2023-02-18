Лютий, 18 в 16:18

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав західних союзників подвоїти військову допомогу для України. Політик підтвердив, що його країна стане першою, хто надасть Києву зброю великої дальності.

Про це Сунак повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

У своїй промові він зазначив, що “колективні зусилля Заходу змінюють ситуацію”, але й російські війська з кожним днем “завдають ще більше болю та страждань” Україні.

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– Єдиний шлях до змін – це перемога України. Тож нам потрібна військова стратегія, щоб Україна отримала вирішальну перевагу на полі бою, виграла війну, і політична стратегія для досягнення миру, – повідомив Сунак.

Він нагадав, що Велика Британія стала першою країною світу, яка надала Україні танки, погодилася тренувати українських пілотів та морських піхотинців.

Сунак уточнив, що для перемоги у війні Україні потрібно більше артилерії, військової техніки та систем ППО.

– Тож зараз настав час подвоїти нашу підтримку. Коли Путін розпочав цю війну, він зробив ставку на те, що наша рішучість похитнеться… Але ми довели, що він помилявся тоді, і ми доведемо, що він помиляється зараз, – наголосив Сунак.

Очільник британського уряду додав, що потрібно допомогти Україні захистити свої міста від російських ракет та іранських дронів.

– Саме тому Велика Британія буде першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності. І саме тому ми співпрацюємо з нашими союзниками над тим, щоб надати Україні найсучасніші системи ППО, – повідомив він.

“The UK will be the first country to provide Ukraine with long range weapons.” — ???????? PM @RishiSunak at #MSC2023 — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 18, 2023

Прем’єр Британії закликав інші країни наслідувати приклад Лондона до того, як Росія розпочне очікуваний весняний наступ в Україні.

За словами Сунака, у 2023 році допомога Британії для України становитиме щонайменше 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Ще на початку лютого президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона повідомив, що Велика Британія готова надати оборонний пакет із далекобійною зброєю.