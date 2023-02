Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав західних союзників подвоїти військову допомогу для України. Політик підтвердив, що його країна стане першою, хто надасть Києву зброю великої дальності.

Про це Сунак повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

У своїй промові він зазначив, що “колективні зусилля Заходу змінюють ситуацію”, але й російські війська з кожним днем “завдають ще більше болю та страждань” Україні.

Він нагадав, що Велика Британія стала першою країною світу, яка надала Україні танки, погодилася тренувати українських пілотів та морських піхотинців.

Сунак уточнив, що для перемоги у війні Україні потрібно більше артилерії, військової техніки та систем ППО.

Очільник британського уряду додав, що потрібно допомогти Україні захистити свої міста від російських ракет та іранських дронів.

“The UK will be the first country to provide Ukraine with long range weapons.”

