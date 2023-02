Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет допомоги для України загальним обсягом $460 млн.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті американського Держдепартаменту.

Він уточнив, що новий пакет включає: більше боєприпасів для реактивних артилерійських систем HIMARS та гаубиць, які США раніше надали Україні, а також більше переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, протитанкових систем і радарів спостереження за повітряним простором.

Блінкен уточнив, що США додатково виділяють $10 млн для “підтримки енергетичної інфраструктури України в належному стані перед лицем безперервних атак Росії ракетами та дронами”.

Тим часом західні ЗМІ оприлюднили деталі, що увійде до нового пакету допомоги. Журналісти посилаються на дані Пентагону та Білого дому.

Як поінформувала репортерка агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс, новий пакет включає: боєприпаси для HIMARS, радари повітряного спостереження, комплекси Javelin і бойові машини піхоти Bradley, прилади нічного бачення, медичне обладнання, запасні частини.

А журналіст Голосу Америки Остап Яриш із посиланням на заяву Білого дому поінформував, що до нового пакету увійшли:

‼️ White House announces a new $460 million weapons package for Ukraine. According to Joe Biden, additional announcements could be expected soon. pic.twitter.com/RbzyftpZLh

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) February 20, 2023