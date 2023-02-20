Лютий, 20 в 18:39

Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет допомоги для України загальним обсягом $460 млн.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті американського Держдепартаменту.

– Сьогодні, відповідно до повноважень, делегованих президентом Байденом, я санкціоную… постачання американського озброєння і техніки для України на суму $450 млн, про що президент оголосив під час свого візиту в Україну, – зазначив Блінкен.

Він уточнив, що новий пакет включає: більше боєприпасів для реактивних артилерійських систем HIMARS та гаубиць, які США раніше надали Україні, а також більше переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, протитанкових систем і радарів спостереження за повітряним простором.

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Блінкен уточнив, що США додатково виділяють $10 млн для “підтримки енергетичної інфраструктури України в належному стані перед лицем безперервних атак Росії ракетами та дронами”.

Тим часом західні ЗМІ оприлюднили деталі, що увійде до нового пакету допомоги. Журналісти посилаються на дані Пентагону та Білого дому.

Як поінформувала репортерка агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс, новий пакет включає: боєприпаси для HIMARS, радари повітряного спостереження, комплекси Javelin і бойові машини піхоти Bradley, прилади нічного бачення, медичне обладнання, запасні частини.

А журналіст Голосу Америки Остап Яриш із посиланням на заяву Білого дому поінформував, що до нового пакету увійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди 155-мм калібру та мінометні снаряди 120-мм калібру;

чотири радари повітряного спостереження;

протитанкові комплекси Javelin;

близько 2 тис. протитанкових ракет;

чотири бойові машини піхоти Bradley;

два тактичні ремонтні транспортні засоби;

протипіхотні міни Claymore;

тактичні системи безпечного зв’язку;

прилади нічного бачення;

медичне обладнання;

запасні частини до техніки та інше обладнання.

‼️ White House announces a new $460 million weapons package for Ukraine. According to Joe Biden, additional announcements could be expected soon. pic.twitter.com/RbzyftpZLh — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) February 20, 2023

Варто зазначити, що на офіційному сайті Пентагону поки що немає оголошення про новий пакет військової допомоги з переліком озброєння.

Як відомо, під час візиту до Києва 20 лютого президент США Джо Байден заявив, що оголосить про надання Україні додаткової допомоги майже на $500 млн.

Джерело: Держдепартамент США