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Аби РФ не діставала чипи: США застосують обмеження до компаній Китаю, які обходять санкції

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вікторія Нуланд
Фото: Getty Images

США вживатимуть обмежувальних заходів щодо компаній із Китаю, які обходять санкції проти Росії.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Йдеться про юридичних осіб, які базуються в Китаї, або їхні дочірні структури в Європі, які, на думку Вашингтона, активно задіяні в обході санкцій.

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Про ці заходи, за словами Нуланда, буде оголошено 24 лютого, одночасно із запровадженням чергового пакету американських (і, можливо, європейських) санкцій проти Росії.

– Вони імпортують на 1000% більше ноутбуків, iPhone і посудомийок з третіх країн, але не тому, що їм потрібно працювати вдома на ноутбуках. Вони потрошать техніку, щоб дістатися передових чипів, які ми їм не продаємо, щоб робити більше ракет та іншого, – заявила Нуланд, виступаючи на заході газети Washington Post.

Джерело: The Washington Post
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