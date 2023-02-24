Аби РФ не діставала чипи: США застосують обмеження до компаній Китаю, які обходять санкції
США вживатимуть обмежувальних заходів щодо компаній із Китаю, які обходять санкції проти Росії.
Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.
Йдеться про юридичних осіб, які базуються в Китаї, або їхні дочірні структури в Європі, які, на думку Вашингтона, активно задіяні в обході санкцій.
Про ці заходи, за словами Нуланда, буде оголошено 24 лютого, одночасно із запровадженням чергового пакету американських (і, можливо, європейських) санкцій проти Росії.
– Вони імпортують на 1000% більше ноутбуків, iPhone і посудомийок з третіх країн, але не тому, що їм потрібно працювати вдома на ноутбуках. Вони потрошать техніку, щоб дістатися передових чипів, які ми їм не продаємо, щоб робити більше ракет та іншого, – заявила Нуланд, виступаючи на заході газети Washington Post.