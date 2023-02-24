Аби РФ не діставала чипи: США застосують обмеження до компаній Китаю, які обходять санкції

Лютий, 23 в 23:05

США вживатимуть обмежувальних заходів щодо компаній із Китаю, які обходять санкції проти Росії.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Йдеться про юридичних осіб, які базуються в Китаї, або їхні дочірні структури в Європі, які, на думку Вашингтона, активно задіяні в обході санкцій.

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Про ці заходи, за словами Нуланда, буде оголошено 24 лютого, одночасно із запровадженням чергового пакету американських (і, можливо, європейських) санкцій проти Росії.