Прем’єр Британії Сунак: Україна стане членом НАТО

Лютий, 23 в 9:02

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Україна стане членом НАТО.

Про це глава британського уряду сказав під час зустрічі з українськими журналістами.

– Я погоджуюсь із генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом, який сказав, що Україна стане членом НАТО, – наголосив Ріші Сунак.

Але, переконаний прем’єр-міністр Великої Британії, партнери повинні сконцентруватися на тому, що є тут і зараз.

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Це означає, каже Ріші Сунак, що партнери мають пересвідчитися в наявності плану термінової та довгострокової підтримки безпеки України.

Частина цього плану – це тренування українських військових, які вже тривають.

– В ідеалі, щоб стати членом НАТО, в Україні має бути більше відповідного стандартам НАТО спорядження, яке ми маємо надати, та більше людських сил, які використовуватимуть це спорядження. Тому ми тренуємо українських пілотів за тактикою НАТО, – пояснює прем’єр-міністр Великої Британії.

Це і є частина заходів, над якими партнери можуть працювати просто зараз, задля безпеки України в довготривалій перспективі.

– У суботу я сказав своїм партнерам та союзникам, що ми повинні впевнитись у тому, що говоримо про довгострокові потреби для захисту України. Зокрема, про протиповітряну оборону та інші засоби, – сказав Ріші Сунак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.

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