Лютий, 18 в 17:49

Велика Британія готова підтримати ті держави, які ухвалять рішення щодо поставки бойових літаків Україні.

Про це повідомив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Він нагадав, що Британія стала першою країною, яка погодилася тренувати українських військових пілотів на сучасних винищувачах.

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– Звичайно, Велика Британія готова допомогти будь-якій країні поставити літаки, які Україна може застосувати вже сьогодні. Але ми також повинні тренувати українських пілотів на найсучасніших винищувачах. Це саме те, що Британія робить, щоб Україна мала можливість захищати свою безпеку в довгостроковій перспективі, – наголосив Сунак.

У відповідь на запитання, чи постачатиме Лондон винищувачі Україні, Сунак заявив про існування “труднощів” у цьому питанні. Однак Британія не заперечує, щоб бойові літаки надали інші держави.

– Кожен знає, що існують труднощі в забезпеченні конкретними типами літаків… Але ми дуже чітко сказали, що якщо інші країни зможуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому, – запевнив Сунак.

Відповідаючи на запитання, чи надасть Британія зброю великої дальності, за допомогою якої українські Збройні сили могли б завдати ударів по тимчасово окупованому Криму, політик заявив, що Україна має право захищатися.

– Здійснити контрнаступ, який змусить РФ вийти за межі країни: я вважаю, що це цілком розумно. І ми повинні повністю підтримувати Україну в цих намірах та бажати, щоб ці амбіції мали успіх, – зазначив Сунак.

Ще на початку лютого прем’єр-міністр Британії запропонував розпочати навчання українських пілотів та морських піхотинців. Це сталося під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона.

Водночас голова британського Міноборони Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати їхні винищувачі Eurofighter Typhoon лише після завершення повномасштабної війни.