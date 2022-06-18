Червень, 18 в 19:04

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) припинила участь Росії у всіх керівних органах організації та усунула країну-агресора від будь-яких управлінських рішень через повномасштабну війну, розпочату проти України.

Відповідне повідомлення 17 червня розповсюдила пресслужба FATF.

В організації висловили співчуття народу України через жертв війни і непотрібних руйнувань, спричинених російським вторгненням.

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– Дії Росії суперечать основним принципам FATF, спрямованим на зміцнення безпеки, захисту та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов’язань з міжнародної співпраці та взаємної поваги, на підставі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF, – повідомили у пресслужбі.

В організації визнали роль, яку Російська Федерація зіграла у розвитку Глобальної мережі в Євразійському регіоні з моменту вступу Росії до об’єднання FATF у 2003 році.

– Проте, внаслідок вторгнення, FATF вирішила серйозно обмежити роль та вплив Російської Федерації у FATF. Зокрема, Російська Федерація більше не може займати керівні чи консультативні ролі або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, управління та членства. Російська Федерація також не може надавати оцінювачів, рецензентів або інших експертів для процесів експертної оцінки FATF, – йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що організація й надалі відстежуватиме ситуацію і на кожному своєму пленарному засіданні розглядатиме питання про те, чи є підстави для скасування або зміни цих обмежень.

Також у пресслужбі закликали всі юрисдикції зберігати пильність щодо загроз цілісності, безпеки та безпеки міжнародної фінансової системи, що виникають внаслідок агресії Російської Федерації проти України, а також ризиків, спрямованих на обхід заходів, вжитих для захисту цієї системи.

Рішення FATF прокоментував глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який назвав це “справедливим приниженням Росії”.

– Питання включення РФ до списку санкцій FATF продовжує обговорюватися між країнами-членами та спостерігачами і буде розглянуто в рамках наступних заходів FATF, – додав він.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що якщо країни світу дозволять Росії рухатися у своїй війні, тоді президент РФ

Володимир Путін не зупиниться на Україні.

Джерела: FATF, Андрій Єрмак