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Грузія продовжила безвіз для українських біженців до двох років

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
українські біженці у Грузії
Фото: Getty Images

Грузія продовжила термін безвізового перебування українців на своїй території до двох років.

Про це повідомляє видання Грузія Online.

– Уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в’їжджати в Грузію без візи й перебувати в країні протягом повного дворічного терміну, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, поправки набрали чинності одразу після публікації. 

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Нагадаємо, Євросоюз закликав Грузію приєднатися до санкцій, запроваджених проти Росії в авіаційній сфері, та не відновлювати прямі рейси між країнами.

Представник зовнішньополітичної служби Європейської комісії Петер Стано підкреслив, що Грузія має бути уважною, щоб Росія не могла уникнути накладених на неї санкцій. Але нагадав, що у разі підтримки Росії санкції можуть бути накладені й на саму Грузію.

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Джерело: Грузія Online

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