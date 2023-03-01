Березень, 01 в 20:01

Сполучені Штати консультуються з країнами усього світу щодо реформи Ради Безпеки ООН.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, попри бажання США реформувати ООН, з Радбезу неможливо прибрати Росію.

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– Я запустила у вересні дискусії про реформу Ради Безпеки та, в ширшому розумінні, реформу ООН… Ми підтримуємо реформу Ради Безпеки, ми хочемо, щоб вона стала більш інклюзивною та представницькою. Постійна п’ятірка (п’ять постійних країн-членів Радбезу ООН, – Ред.) була закріплена у Статуті, я не можу цього змінити. Але ми можемо змінити те, щоб були додані нові постійні представники та нові виборчі представники, – заявила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що протягом останніх місяців мала дискусії з усіма країнами світу щодо просування певної реформи, що дозволить включити до Ради Безпеки нові країни.

Нагадаємо, постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар заявив, що Радбез Організації паралізований через наявність у Російської Федерації права вето, але реформа РБ ООН могла б це змінити.

Джерело: NTD