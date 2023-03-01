Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО

Березень, 01 в 15:54

Парламент Фінляндії 1 березня схвалив вступ країни до НАТО. За – проголосували 184 депутати, проти – 7.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Фінляндія може вступити в НАТО, якщо це рішення підтримають Туреччина та Угорщина.

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– 28 країн НАТО вже прийняли членство в НАТО Фінляндії та Швеції. Хоча Туреччина та Угорщина не ратифікували заявку Фінляндії та Швеції на членство в оборонному альянсі, парламент хотів завершити свою частину до парламентських виборів, – йдеться у повідомленні.

Крім того, президентка Угорщини Каталін Новак 1 березня закликала депутатів угорського парламенту якнайшвидше ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

На минулому тижні Парламент Угорщини відклав голосування за членство Швеції та Фінляндії в НАТО.

Угорщина може віддати свій остаточний голос за ратифікацію заявок цих двох країн не раніше другої половини березня, після окремих переговорів з кожною країною.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція та Фінляндія подали заявки про вступ у НАТО.

У грудні минулого року генсек оборонного блоку Єнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія офіційно приєднаються до НАТО вже у 2023 році.

Джерело: Yle