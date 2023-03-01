Березень, 01 в 17:58

Єврокомісія хоче запропонувати країнам-членам триетапний план, який не тільки забезпечить постачання боєприпасів Україні, а й поповнить запаси в країнах ЄС. Про це пише Spiegel із посиланням на проєкт документа.

Перший етап плану передбачає негайне збільшення поставок боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів, в Україну. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель незабаром запропонує додатковий пакет підтримки на суму €1 млрд для постачання боєприпасів, насамперед 155-мм снарядів.

Другий етап передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством EDA, щоб заповнити прогалини у запасах країн ЄС і забезпечити постачання України в довгостроковій перспективі.

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А третій етап покликаний забезпечити довгострокове збільшення європейських потужностей із виробництва боєприпасів з урахуванням зміни безпекової ситуації.

Згідно з планом, надзвичайна допомога в межах першого компоненту надаватиметься за усталеною схемою: країни ЄС постачають Україні боєприпаси, а натомість отримують гроші з Європейського фонду миру.

У другому пункті документа йдеться, що члени ЄС та Україна повинні звести докупи свої потреби, щоб “розмістити масове замовлення і дати промисловості чіткий сигнал про попит”. На думку Єврокомісії, якщо промисловість буде впевнена, що такий попит існує, вона буде готова збільшити свої виробничі потужності в довгостроковій перспективі.

Наразі 25 із 27 країн ЄС і Норвегія вже висловили зацікавленість в участі у проєкті, який триватиме сім років.

Третій компонент має вирішити основну проблему: “швидке зменшення” запасів боєприпасів у країнах ЄС і недостатні потужності для їхнього виробництва, які тепер мають бути “швидко збільшені”.

Очікується, що міністри оборони країн ЄС обговорять пропозиції на неформальній зустрічі в Стокгольмі на початку наступного тижня. Рішення можуть ухвалити на наступному саміті глав держав і урядів наприкінці березня.