Березень, 03 в 16:30

Україна ще нескоро отримає американські бойові танки Abrams, це може зайняти місяці. А дискусії про багатофункціональні винищувачі F-16 поки не на часі.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі в інтерв’ю німецькій газеті Der Tagesspiegel.

За його словами, графік поставок танків Abrams відрізняється від графіку надання німецьких бойових танків Leopard.

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– Постачання Abrams відбувається за іншим графіком, ніж Leopard, тому що ми закуповуємо нові танки для України. Це займе багато місяців, – наголосив Кірбі.

Коментуючи перспективи поставки винищувачів Україні, він нагадав про позицію президента США Джо Байдена. Американський лідер нещодавно заявив, що наша країна зараз потребує не літаків F-16, а танків, артилерії, систем HIMARS та протиповітряної оборони.

– Президент Байден чітко дав зрозуміти, що зараз мова не йде про винищувачі F-16… На нашу думку, дискусію про F-16 потрібно провести іншим разом. Наразі ми маємо зосередитися на танках, артилерії, боєприпасах та зенітних системах. Саме це ми в першу чергу доставляємо в Україну, – пояснив Кірбі.

Він запевнив, що Вашингтон щодня перебуває в тісному контакті з Києвом щодо потреб Збройних сил України “на найближчі тижні та місяці”.

Кірбі нагадав, що повномасштабна війна в Україні могла б завершитися уже зараз, якби російський диктатор Володимир Путін віддав наказ вивести війська РФ. Проте у Вашингтоні не бачать ознак того, що Кремль хоче припинити війну.

– Навпаки, він (Путін, – Ред.) шукає способи продовжувати атакувати цивільну інфраструктуру. Ми знаємо, що вже плануються нові атаки, коли погода покращиться, – заявив Кірбі.

У зв’язку з цим він наголосив, що союзники не повинні втрачати час, оскільки Україна має бути здатна не лише захищатися від нових атак РФ, а й атакувати сама. Саме тому зараз відбуваються тренування українських військових у країнах Заходу.

– Наступні кілька місяців будуть вирішальними. Ми виходимо з того, що росіяни здійснюватимуть нові атаки, і українці теж цього хотітимуть. Ми повинні подбати про те, щоб вони могли бути успішними, – пояснив речник.

Він запевнив, що ніхто в Сполучених Штатах не хоче, щоб війна тривала й у наступному році. Водночас вона має завершитися на умовах поваги до суверенітету та незалежності України. І лише офіційний Київ визначатиме, коли буде готовий сісти за стіл переговорів.

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Джерело: Der Tagesspiegel