“Вони затонули”, як кажуть у Росії: Подоляк про вибухи на газопроводах Північний потік

Березень, 07 в 22:19

Україна не має стосунку до вибухів в Балтійському морі та не володіє інформацією щодо “проукраїнської групи з підриву” на газопроводах Північний потік і Північний потік-2 минулого року.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, Україна до цього не причетна.

– Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, але мушу зазначити. Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не володіє інформацією щодо “проукраїнської групи з підриву”. Що сталося з Північними потоками? “Вони затонули”, як кажуть у самій Росії, – зазначив Подоляк.

Зараз дивляться

Нещодавно видання The New York Times опублікувало статтю, в якій підриви на газопроводах Північний потік пов’язують із начебто проукраїнськими силами.

Водночас у статті зазначається, що у них немає доказів того, що керівництво України причетне до операції, або що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських чиновників, зокрема президента Володимира Зеленського.

Проте зазначається, що виконавці підриву нібито були противниками російського диктатора Володимира Путіна, але не вказують членів групи, а також того, хто керував операцією або оплачував її.