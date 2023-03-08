Іран таємно постачав Росії боєприпаси – британські спецслужби

Березень, 08 в 12:21

На початку 2023 року Іран міг передати Росії близько 100 млн куль та 300 тис. снарядів.

Про це повідомляє Sky News посилаючись на власні джерела у британських спецслужбах.

Як пише видання,10 та 12 січня з іранського порту вийшли вантажні судна Musa Jalil та Begey під російськими прапорами.

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– Вони йшли через Каспійське море і на кілька днів зупинялися біля берегів Туркменістану. Причини цього невідомі. 27 січня кораблі зайшли в російський порт Астрахань, і залишили його лише 3 лютого, – йдеться у повідомленні.

За даними джерел у розвідці, судна перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю. Також там, ймовірно, були боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів та кулеметів.

– Іран направив два вантажних судна, на борту яких знаходилося близько 200 нових морських контейнерів із боєприпасами для російських бойових дій в Україні, — пише видання.

Джерела повідомили, що Іран міг передати РФ приблизно 100 мільйонів куль різного розміру — 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм та 14,5 мм — для використання у пістолетах, автоматах та кулеметах.

Припускають, що Москва заплатила за боєприпаси готівкою.