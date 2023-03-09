Березень, 09 в 18:03

Пропозицію про резолюцію, яка визнає Росію державним спонсором тероризму, внесену опозиційними демократами парламенту Словенії, відхилив комітет із зовнішньої політики у вівторок, попри те, що Європейський парламент ухвалив аналогічну резолюцію торік.

Про це пише видання Euractiv.

Замість того, щоб підтримати пропозицію про ухвалення резолюції, комітет одноголосно підтримав висновки коаліції, які засуджують війну Росії в Україні та закликають уряд продовжувати надавати допомогу і сприяння Києву.

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Комітет також закликав уряд виступати за “всеосяжний, справедливий і міцний мир” та підтримав урядові зусилля з проведення незалежного розслідування військових злочинів в Україні.

Демократи, які внесли пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить напади Росії на українських громадян, цивільні будівлі та ключову енергетичну інфраструктуру.

– Ми б засвідчили нашу підтримку українському народові, який проявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи та демократії, і водночас засудили б російське вторгнення, – сказали вони.

Однак голосування в комітеті було очікуваним, оскільки правляча коаліція відкинула пропозицію одразу після її внесення.

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива щодо занесення Росії до списку країн, що спонсорують тероризм, буде рівносильна покаранню всього російського народу.

Міністерство закордонних справ вдалося до юридичного тлумачення, заявивши, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві немає категорії або списку країн, що підтримують тероризм. Досі тільки сім країн-членів ЄС ухвалили такі резолюції, і навіть США, які мають для цього правові підстави, не ухвалили її.

За словами держсекретаря Міністерства закордонних справ Самуеля Збогара, зарахування Росії до держав-спонсорів тероризму з юридичного погляду призвело б до зниження відповідальності Росії, оскільки перевело б її дії із категорії найсерйознішого міжнародного злочину, тобто агресії, у нижчу категорію тероризму.

Опозиція назвала політику МЗС “млявою”, а депутат від демократів Анже Логар, колишній міністр закордонних справ, заявив, що дипломатичний тиск на Росію має бути посилено так само, як і санкції.

– Яким би не було голосування, воно буде помічене як у Києві, так і в Москві, – сказав лідер демократів Янез Янша.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Національна рада Словаччини (парламент) резолюцією визнала чинний російський режим терористичним, а Росію – державою, що підтримує тероризм.