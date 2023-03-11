РФ вимагає від мобілізованих з ТОТ підписувати довготривалі контракти на військову службу – Генштаб

Березень, 11 в 18:49

Москва продовжує примусову паспортизацію населення окупованих територій Донецької та Луганської областей. Військове керівництво окупантів вимагає від всіх мобілізованих з окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 11 березня 2023 року. Зокрема, для цього жителів зобов’язують мати серед інших документів копію паспорта російського громадянина.

Так окупанти намагаються примусити відмовитись від “паспорту ЛДНР” на користь російського громадянства. В іншому випадку військовим та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх виплат та соціального захисту, передбаченого для бійців ЗС РФ, зазначають у Генштабі.

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За даними Генштабу, авіація Сил оборони України за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу ворога, один склад боєприпасів та два місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби загарбників.