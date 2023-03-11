Березень, 11 в 9:18

США та Євросоюз спільно підтримуватимуть Україну до повної перемоги над російським агресором. Про це йдеться у спільній заяві американського лідера Джо Байдена та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками зустрічі у Білому домі 10 березня.

– Сполучені Штати та Євросоюз зайняли сильну та єдину позицію проти незаконної, невиправданої та неспровокованої війни Росії проти України. Ми разом з широкою коаліцією партнерів запровадили швидкі та масштабні санкції, які зменшують доходи Росії, що використовуються для фінансування її війни та військово-промислової бази. Путін думав, що розділить нас, але ми об’єднані як ніколи. Ми стоятимемо разом у нашій непохитній підтримці України стільки, скільки буде потрібно, – йдеться в заяві.

Вони обіцяють підтримку енергетичної безпеки України через її подальшу інтеграцію в європейські енергоринки та запровадження ефективних санкцій, “щоб закрити доступ Росії до всіх ресурсів, які можуть підтримувати її військову машину”.

– В рамках цього ми разом робимо нові кроки, спрямовані на інших суб’єктів з третіх країн по всьому світу, щоб підірвати підтримку російської війни з будь-якого куточка світу, де б вона не була ідентифікована. Ми працюємо разом, щоб ще більше обмежити російські доходи, забезпечуючи водночас безперервне постачання енергоносіїв до країн з ринками, що формуються, та країн, що розвиваються, через верхню межу цін G7+ на сиру нафту та нафтопродукти російського походження, що постачаються морським шляхом, – наголошується в заяві.

Байден та фон дер Ляєн запевнили, що вони разом працюють над тим, щоб Україна мала безпекову, економічну і гуманітарну підтримку стільки часу, скільки їй буде потрібно, а також над забезпеченням ЗСУ військовою технікою.

Зараз дивляться

– Ми підтримуємо МВФ у реалізації амбітної програми до кінця березня 2023 року з метою надання необхідної бюджетної підтримки Україні протягом і після 2023-го, – наголосили лідери.

We’ll continue to support Ukraine and diminish Russia’s ability to wage war. We are stepping up enforcement of our sanctions to prevent evasion & circumvention. We must disrupt the supply routes that continue to feed Russia’s military machine and will sanction those involved. pic.twitter.com/7p55eyWZHl — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2023

Днями глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз майже вичерпав санкційний потенціал щодо Росії, проте тепер може зосередитися на військовій підтримці України.

Джерело: The European Commission

Фото: Ursula von der Leyen