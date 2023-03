США та Євросоюз спільно підтримуватимуть Україну до повної перемоги над російським агресором. Про це йдеться у спільній заяві американського лідера Джо Байдена та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками зустрічі у Білому домі 10 березня.

Вони обіцяють підтримку енергетичної безпеки України через її подальшу інтеграцію в європейські енергоринки та запровадження ефективних санкцій, “щоб закрити доступ Росії до всіх ресурсів, які можуть підтримувати її військову машину”.

Байден та фон дер Ляєн запевнили, що вони разом працюють над тим, щоб Україна мала безпекову, економічну і гуманітарну підтримку стільки часу, скільки їй буде потрібно, а також над забезпеченням ЗСУ військовою технікою.

We’ll continue to support Ukraine and diminish Russia’s ability to wage war.

We are stepping up enforcement of our sanctions to prevent evasion & circumvention.

We must disrupt the supply routes that continue to feed Russia’s military machine and will sanction those involved. pic.twitter.com/7p55eyWZHl

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2023