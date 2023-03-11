Я хочу поїхати в Київ, якщо зможу відвідати і Москву: Папа Римський про можливу поїздку до України

Березень, 11 в 19:59

Папа Римський Франциск оголосив про готовність відвідати Україну, однак лише за умови, що після цього обов’язково відвідає Москву.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті La Nacion. За його словами, він відвідає або дві країни, або не поїде на територію жодної з двох держав.

– Я бажаю поїхати в Київ. Я хочу поїхати в Київ. Але за умови, що поїду в Москву. Я відвідаю або обидва місця, або жодного, – заявив він.

Єпископ Римський зазначив, що поки він не може відвідати Москву, проте він не вважає, що це зовсім неможливо. Він висловив сподівання, що візит вдасться організувати, але поки обіцянок немає.

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За його словами, він також пропонував президенту України Володимиру Зеленському приїхати до Ватикану для аудієнції.

– Він відклав її після початку бомбардувань і сказав, що не скасовує її, а відтерміновує до моменту, коли зможе подорожувати за кордон, – розповів Папа Римський.

Джерело: La Nacion