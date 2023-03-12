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Міноборони Британії показало в дії танки Challenger 2, які передадуть Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Challenger 2
Фото: Getty Images

Велика Британія передасть Україні ескадрилью основних бойових танків третього покоління Challenger 2 у рамках нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з оприлюдненим відеозаписом, на якому зафіксовано найкращі можливості Challenger 2.

– У рамках пакета значної бойової потужності, щоб допомогти Україні протистояти вторгненню та повернути свою територію, Велика Британія відправить в Україну ескадрилью танків Challenger 2. Ось хвилина того, як Challenger 2 робить те, що вміє найкраще, – йдеться у повідомленні.

Challenger 2 оснащений 120-міліметровою танковою гарматою L30A1 довжиною 55 калібрів. Екіпаж складається з чотирьох осіб.

Башта і корпус захищені бронею другого покоління Chobham, також відомої як Dorchester. Після введення в експлуатацію проводилися різні оновлення, спрямовані на покращення захисту, мобільності та смертоносності Challenger 2, останньою з яких була програма подовження терміну служби.

У березні 2021 року британська армія оголосила про плани модернізації 148 танків за програмою з метою продовження терміну служби щонайменше до 2035 року. Ці оновлені моделі будуть відомі як Challenger 3.

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