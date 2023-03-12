Обіцяли $10 тис. за участь у масових заворушеннях: у Молдові затримали російських диверсантів

Березень, 12 в 18:06

Російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема на акції, яку планують сьогодні члени та прихильники проросійської партії Шор.

Про це 12 березня заявив глава Національної поліції Віорел Чернеуцяну, повідомляє видання Newsmaker.

Чернеуцяну розповів, що правоохоронним органам вдалося зупинити громадянина Росії, який прибув до Кишинева 9 березня. Його метою було навчити людей, які збиралися дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Зараз дивляться

– Наш агент під прикриттям, впроваджений у цю групу, вступив у контакт із людиною з Росії. Другий громадянин Росії, Андрій, приїхав до Молдови, щоб організувати навчання. Раніше він уже бував у Молдові, кілька разів змінював прізвище і документи, щоб його не можна було відстежити, – сказав Чернеуцяну.

Глава поліції зауважив, що організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Усі їхні дії координували з Росії.

При цьому всім завербованим обіцяли за організацію заворушень $10 тис. і підтримку з боку політичних сил у Молдові. Учора сімох із них затримали та доставили в поліцію.



Нагадаємо, 12 березня в центрі Кишинева має відбутися протест Руху для народу і партії Шор.

Напередодні, 11 березня, правоохоронці заявили, що на сьогоднішній акції планувалися масові заворушення.

Раніше ми розповідали, що 12 березня у Кишиневі сталися сутички між мітингувальниками та поліцією. 54 протестувальників затримала поліція.

Фото: Newsmaker