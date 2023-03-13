Сі Цзіньпін планує поговорити з Зеленським після того, як зустрінеться з Путіним – ЗМІ

Березень, 13 в 14:18

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести онлайн-зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, після того, як наступного тижня він відвідає Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

Як пише видання, розмова може відбутися у форматі відеоконференції. Це буде перше спілкування президентів Китаю та України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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– Поїздка китайського лідера до Москви, яка нібито може відбутись вже наступного тижня, та плани на спілкування із Зеленським, ймовірно, свідчать про спроби Пекіну відігравати активнішу роль посередника для завершення війни, – пише видання.

Також зазначається, що, окрім Москви, китайський лідер нібито планує відвідати деякі європейські столиці, проте точні його плани ще не відомі.

Це буде перша серія закордонних поїздок Сі Цзіньпіна після того, як його безпрецедентно для Китаю переобрали на третій термін президентства.

Нагадаємо, 24 лютого Китай запропонував свій так званий мирний план під назвою Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні.