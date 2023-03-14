Березень, 14 в 20:30

Депутати від правлячої партії Угорщини знову хочуть перенести засідання парламенту, на якому планувалося розглянути питання ратифікації протоколу про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО.

Про це повідомила угорська депутатка від опозиційної партії Демократична коаліція Агнеш Вадаї.

Вона зазначила, що отримала листа від віцепрем’єра Жолта Шем’єна, що правляча партія Фідес й християнські демократи хочуть знову відкласти парламентську сесію, яка мала розпочатися в наступний понеділок.

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Це означає подальшу затримку ратифікації вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.

– Щойно отримала листа від Шем’єна. Правлячі партії не хочуть проводити парламентську сесію наступного тижня. Тож ратифікація вступу Фінляндії та Швеції в НАТО знову буде відкладена. Цей уряд проросійський, антиєвропейський, а тепер і антинатівський! – наголосила Вадаї.

Західні ЗМІ з посиланням на партію Фідес повідомляють, що парламент Угорщини не проведе засідання наступного тижня через “затримку переговорів із Брюсселем”. Країна зараз перебуває в суперечці з Єврокомісією щодо виділення коштів ЄС.

Швеція та Фінляндія ще минулого року подали заявки на членство в НАТО після того, як російські війська вторглися в Україну. Тепер усі 30 країн-членів НАТО повинні ратифікувати заявки. Угорщина та Туреччина є єдиними, хто поки що цього не зробив.

Наприкінці лютого в уряді Угорщини повідомляли, що країна може віддати остаточний голос за ратифікацію заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО не раніше другої половини березня.

На початку березня президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів якнайшвидше ратифікувати заявки.

Джерело: Facebook-сторінка Агнеш Вадаї