В Угорщині партія влади хоче знову відкласти ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
Депутати від правлячої партії Угорщини знову хочуть перенести засідання парламенту, на якому планувалося розглянути питання ратифікації протоколу про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО.
Про це повідомила угорська депутатка від опозиційної партії Демократична коаліція Агнеш Вадаї.
Вона зазначила, що отримала листа від віцепрем’єра Жолта Шем’єна, що правляча партія Фідес й християнські демократи хочуть знову відкласти парламентську сесію, яка мала розпочатися в наступний понеділок.
Це означає подальшу затримку ратифікації вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.
– Щойно отримала листа від Шем’єна. Правлячі партії не хочуть проводити парламентську сесію наступного тижня. Тож ратифікація вступу Фінляндії та Швеції в НАТО знову буде відкладена. Цей уряд проросійський, антиєвропейський, а тепер і антинатівський! – наголосила Вадаї.
Західні ЗМІ з посиланням на партію Фідес повідомляють, що парламент Угорщини не проведе засідання наступного тижня через “затримку переговорів із Брюсселем”. Країна зараз перебуває в суперечці з Єврокомісією щодо виділення коштів ЄС.
Швеція та Фінляндія ще минулого року подали заявки на членство в НАТО після того, як російські війська вторглися в Україну. Тепер усі 30 країн-членів НАТО повинні ратифікувати заявки. Угорщина та Туреччина є єдиними, хто поки що цього не зробив.
Наприкінці лютого в уряді Угорщини повідомляли, що країна може віддати остаточний голос за ратифікацію заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО не раніше другої половини березня.
На початку березня президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів якнайшвидше ратифікувати заявки.
Джерело: Facebook-сторінка Агнеш Вадаї