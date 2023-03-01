Президент Угорщини закликала парламент ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Президент Угорщини Каталін Новак закликала депутатів угорського парламенту якнайшвидше ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
— Сьогодні Національні збори розпочинають обговорення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Дехто вважає, що це просте, технічне питання. Це не так. Це складне рішення, з серйозними наслідками, тому воно потребує ретельного розгляду.
Моя позиція чітка: в нинішній ситуації вступ Швеції і Фінляндії є виправданим. Я вірю, що Національні збори приймуть мудре рішення якнайшвидше, – йдеться в дописі Новак.
Сьогодні, 1 березня, у парламенті Фінляндії схвалили вступ країни до НАТО. За – проголосували 184 депутати, проти висловилися семеро. Фінляндія може вступити в НАТО, якщо це рішення підтримають Туреччина та Угорщина.
Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу, але для приєднання до Північноатлантичного блоку потрібна згода всіх 30 країн-членів. Наразі процес уповільнюється через позицію Стамбула та Будапешта.
Джерело: Каталін Новак