Президент Угорщини закликала парламент ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Березень, 01 в 16:19

Президент Угорщини Каталін Новак закликала депутатів угорського парламенту якнайшвидше ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Сьогодні Національні збори розпочинають обговорення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Дехто вважає, що це просте, технічне питання. Це не так. Це складне рішення, з серйозними наслідками, тому воно потребує ретельного розгляду. Моя позиція чітка: в нинішній ситуації вступ Швеції і Фінляндії є виправданим. Я вірю, що Національні збори приймуть мудре рішення якнайшвидше, – йдеться в дописі Новак.

Сьогодні, 1 березня, у парламенті Фінляндії схвалили вступ країни до НАТО. За – проголосували 184 депутати, проти висловилися семеро. Фінляндія може вступити в НАТО, якщо це рішення підтримають Туреччина та Угорщина.

Зараз дивляться

Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу, але для приєднання до Північноатлантичного блоку потрібна згода всіх 30 країн-членів. Наразі процес уповільнюється через позицію Стамбула та Будапешта.

Джерело: Каталін Новак