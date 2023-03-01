Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Президент Угорщини закликала парламент ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Каталін Новак - президент Угорщини
Фото: Getty Images

Президент Угорщини Каталін Новак закликала депутатів угорського парламенту якнайшвидше ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Сьогодні Національні збори розпочинають обговорення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Дехто вважає, що це просте, технічне питання. Це не так. Це складне рішення, з серйозними наслідками, тому воно потребує ретельного розгляду.

Моя позиція чітка: в нинішній ситуації вступ Швеції і Фінляндії є виправданим. Я вірю, що Національні збори приймуть мудре рішення якнайшвидше, – йдеться в дописі Новак.

Сьогодні, 1 березня, у парламенті Фінляндії схвалили вступ країни до НАТО. За – проголосували 184 депутати, проти висловилися семеро. Фінляндія може вступити в НАТО, якщо це рішення підтримають Туреччина та Угорщина.

Зараз дивляться

Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу, але для приєднання до Північноатлантичного блоку потрібна згода всіх 30 країн-членів. Наразі процес уповільнюється через позицію Стамбула та Будапешта.

Читайте
Україна стане членом НАТО, але це довгострокова перспектива – Столтенберг

Джерело: Каталін Новак

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка