Березень, 16 в 16:56

Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II та артилерійські снаряди.

Про це свідчить оновлений список наданої офіційним Берліном допомоги, оприлюднений на сайті уряду ФРН. Список включає перелік летальної і нелетальної допомоги.

Згідно з оновленими даними, українська армія в новому пакеті отримала:

Зараз дивляться

5 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;

155-міліметрові високоточні боєприпаси, кількість яких не зазначається;

боєприпаси для РСЗВ MARS II

500 пістолетів SFP9;

ще два автонавантажувачі (до раніше наданих шести);

чотири мобільні антенно-щоглові системи (раніше було надано 30 одиниць);

два ангарні тенти;

25 генераторів (раніше Берлін передав 270 генераторів).

Крім того, Німеччина найближчим часом планує доставити Україні понад 5 тис. снарядів калібру 155 мм та ракети до зенітних ракетних комплексів ППО Iris-T SLM.

Із міркувань безпеки німецький уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування озброєння та дат поставок.

Зброю постачають як зі складів Бундесверу, так і від німецької промисловості (поставки фінансуються з фондів федерального уряду).

Німеччина в 2023 році виділяє €2,2 млрд на фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки. Кошти мають бути спрямовані передусім на підтримку України.

Нещодавно повідомлялося, що українські військові в Німеччині завершують навчання на бойових танках Leopard 2. Загалом до кінця року ФРН планує навчити 3 тис. військових ЗСУ.

Джерело: Сайт уряду Німеччини